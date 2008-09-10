Жванию на допрос в Генпрокуратуру вызывают через... ЖЭК

11 сентября в Генеральную прокуратуру Украины на 10.00 как свидетель по уголовному делу, возбужденному по факту посягательства на жизнь государственного деятеля Виктора ЮЩЕНКО, вызван народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, поскольку все попытки вручить повестку лично Д.ЖВАНИИ или его окружению оказались напрасными, 5 сентября этого года она была передана под расписку официальным представителям ЖЭКа, по месту жительства народного депутата Украины.

Как отмечают в Генпрокуратур, в соответствии со ст. 24 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», народный депутат обязан соблюдать требования Конституции и законов Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ во исполнение поручения Генпрокуратуры вручили Д.ЖВАНИИ повестку об обязательной явке на допрос к следователю прокуратуры по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО.

По данным СБУ, повестка была вручена именно таким образом в связи с тем, что Д.ЖВАНИЯ систематически уклонялся от дачи показаний как свидетель по данному делу.

Д.ЖВАНИЯ на допрос 23 июля явился, однако оставил помещение кабинета следователя уже через несколько минут.

Как заявил следователь Генеральной прокуратуры Алексей ДОНСКИЙ, Д.ЖВАНИЯ отказался отвечать ни на какие вопросы и, "злоупотребляя статусом народного депутата, покинул допрос".

Сам Д.ЖВАНИЯ объяснил, что допрос осуществляла не руководитель следственной группы в дела об отравлении В.ЮЩЕНКО Галина КЛИМОВИЧ. Следователь попросил его предоставить анкетные данные. А эту информацию, по словам народного депутата, он уже не раз предоставлял.

***В делу об отравлении В.ЮЩЕНКО на завтра, 11 сентября на 10 часов, как свидетель вызвана также премьер-министра Юлия ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты, встречался с руководством СБУ за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Между тем Д.ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен. Он также заявил, что результаты анализов были сфальсифицированы, а отравление главы государства было пищевым.

В свою очередь В.ЮЩЕНКО не исключил, что Д.ЖВАНИЯ причастен к его отравлению. В частности, 24 июля, отвечая на вопросы журналистов, причастен ли, по его личному мнению, Д.ЖВАНИЯ к его отравлению, В.ЮЩЕНКО ответил: "Думаю, да. Это мягкая форма - хотел бы подчеркнуть, чтобы сохранить равновесие перед законом, следственными органами, честными людьми".