Яценюк думает, что бюджет-2009 в Раду принесут как всегда - ночью

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что проект государственного бюджета на 2009 год в парламент не поступил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время встречи с руководителями органов местного самоуправления, исполнительной власти пострадавших от наводнения районов Винницкой области.

По его словам, согласно законодательству Украины проект бюджета на следующий год должен был поступить до 15 сентября. Он отметил: «Думаю, что будет как всегда – за одну ночь правительство проголосует бюджет, за ту же ночь бросят в ВР». А.ЯЦЕНЮК допустил, что с помощью «политических компромиссов» будет принят проект бюджета на следующий год, как это бывало всегда.