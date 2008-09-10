В Харькове боятся, что Добкин с Кернесом нырнут под крыло Тимошенко

Фракция БЮТ в Харьковском городском совете заявляет о невозможности межпартийного диалога с «регионалами», пока мэром города является Михаил ДОБКИН, а секретарем Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС.

Об этом говорится в заявлении фракции БЮТ Харьковского горсовета, переданном агентству УНИАН.

В заявлении фракция БЮТ, в частности, расценивает публичные высказывания Харьковских городских властей в поддержку создания коалиции между БЮТ и Партией регионов как «неуклюжую попытку избежать ответственности и спрятаться от парламентского расследования за новым форматом политической коалиции».

«Считаем такое поведение мэра Харькова М.ДОБКИНА недостойным и не имеющим перспективы. БЮТ в городе Харькове никогда не пойдет на компромисс с М.ДОБКИНЫМ и секретарем горсовета Г.КЕРНЕСОМ. До тех пор, пока указанные лица занимают руководящие посты в городе и являются членами Партии регионов, конструктивный диалог между нами на межпартийном, межличностном и политическом уровне невозможен!», - подчеркивается в заявлении.

При этом депутаты харьковского БЮТ требуют от городских властей: перестать уклоняться от сотрудничества с Временной следственной комиссией ВРУ по расследованию их деятельности; принять участие в следующем заседании Комиссии; начать процедуру отставки Г.КЕРНЕСА с занимаемой должности; принять решительные меры по очищению органов местного самоуправления от криминалитета и коррупционеров.

При этом фракция БЮТ в Харьковском городском совете считает, что «в условиях очевидного политического и морального банкротства руководителей Харьковской мэрии и Харьковского горсовета – именно депутатский корпус Харьковского горсовета должен выступить той стабилизирующей силой, которая удержит Харьков от нарастания социально-экономических кризисов и окончательного развала системы управления процессами в городе».