Криль не может понять, как уживутся Пинзеник с Азаровым

Народный депутат Украины, председатель политической партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ называет коалицию БЮТ, Партии регионов и КПУ “обществом с неограниченной безответственностью”

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Формирование парламентской коалиции между БЮТ, Партией регионов и КПУ экономической лексикой можно определить как общество с неограниченной безответственностью», – сказал И.КРИЛЬ.

По его мнению, эти политические силы исповедуют разные подходы к управлению экономикой. “Единственное, что их объединяет, – это лоббирование интересов тех олигархических групп, которые стоят за их спинами», – отметил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ считает, что в составе коалиции БЮТ и Партии регионов будет серьезная борьба за контроль над экономическим блоком правительства.

Однако, по его мнению, возникает логичный вопрос, каким образом смогут ужиться в одном правительстве либерал Виктор ПИНЗЕНИК с «красным директором» Николаем АЗАРОВЫМ, которые всегда подвергали сокрушительной критике методы друг друга.

«В то время, как Н.АЗАРОВ всячески поддерживал создание и деятельность свободных экономических зон, В.ПИНЗЕНИК воспринимает их как схему уклонения от налогов. Н.АЗАРОВ является сторонником ЕЭП, В.ПИНЗЕНИК – интеграции Украины в ЕС», – сообщил председатель “Единого Центра”.

Поэтому, по мнению И.КРИЛЯ, нетрудно предположить, что в процессе управления экономикой эти политические силы не будут иметь единого подхода, что может спровоцировать системный экономический кризис.