Геращенко обнародовала заявление Онищенко об отпуске
Народный депутат Украины из группы "Воля народа" Александр Онищенко, который подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, 20 июля 2016 года написал на имя председателя Верховной Рады Украины заявление об отпуске с 25 июля по 5 сентября.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook, разместив копию заявления Онищенко.
"Прошу мне предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск с 25 июля по 5 сентября 2016 года", - говорится в заявлении.
Как видно на фотокопии, заявление было написано 20 июля, а зарегистрирована в Аппарате ВР 22 июля.
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В свою очередь Геращенко сообщила: "Представьте себе - депутат (в бегах) Онищенко написал... заявление об отпуске! Переутомился.... и КЗОТ гарантирует ему, бедолаге, отпуск".
"Я получила это письмо на подпись перед своей командировкой на Донбасс и, честно говоря, даже растерялась - что с этим делать... Попросила парламентских юристов и знатоков регламента дать консультацию - что делать в таком случае? Интересно, Клюев тоже напишет заявление об отпуске? Ведь по КЗОТ имеет право...", - заявила Геращенко.
Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, что нанесло ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».
Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.
5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.
Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.
По последним данным правоохранителей, как заявил заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, Онищенко находится на территории России.