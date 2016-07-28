Геращенко обнародовала заявление Онищенко об отпуске

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook, разместив копию заявления Онищенко.

"Прошу мне предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск с 25 июля по 5 сентября 2016 года", - говорится в заявлении.

Как видно на фотокопии, заявление было написано 20 июля, а зарегистрирована в Аппарате ВР 22 июля.

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В свою очередь Геращенко сообщила: "Представьте себе - депутат (в бегах) Онищенко написал... заявление об отпуске! Переутомился.... и КЗОТ гарантирует ему, бедолаге, отпуск".

"Я получила это письмо на подпись перед своей командировкой на Донбасс и, честно говоря, даже растерялась - что с этим делать... Попросила парламентских юристов и знатоков регламента дать консультацию - что делать в таком случае? Интересно, Клюев тоже напишет заявление об отпуске? Ведь по КЗОТ имеет право...", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, что нанесло ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.

По последним данным правоохранителей, как заявил заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, Онищенко находится на территории России.