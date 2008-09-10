Ющенко просит депутатов не обращать внимания на союз Тимошенко с ПР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает председателей и депутатов областных, городских и районных советов с целью сохранения государственного курса Украины к сплочению вопреки любым «новоспелым» и, уверен, недолговечным союзам в Верховной Раде».

Об этом говорится в обращении главы государства к местным депутатам, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, в парламенте произошли события, которые создали серьезную угрозу для демократического выбора Украины. «Приостановлена деятельность коалиции демократических сил, что кроет в себе опасность пересмотра всех национальных приоритетов. Новое парламентское большинство приняло решения, которые ведут к изменению формы правления в нашей стране вопреки Конституции Украины и, среди прочего, принципам демократического управления, в том числе управления местного», подчеркивается в обращении.

Характерная особенность, заявил Президент, что новое большинство начало свою работу с решений, которые касаются властных полномочий. Реальные потребности людей снова остались на заднем плане, констатировал он. "Это - очевидно, потому что третий год подряд парламентарии воюют исключительно за власть", - добавил Президент.

По его убеждению, главной причиной очередной политической нестабильности являются безграничные личные амбиции - амбиции даже не политических сил, а отдельных политиков. Эти амбиции умело используются в далеко не украинских интересах, заявил Президент Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, проблема заключается не в политических союзах, а в решениях.

Как подчеркнул глава государства, в борьбе за власть и полномочия известные политические деятели пошли на сговор, который может привести к далекоидущим негативным последствиям - к ревизии процессов национального возрождения Украины, подмене экономических реформ социальным популизмом и проеданием бюджета страны, к подрыву европейского внешнеполитического курса нашего государства.

«Это - антигосударственные, антиукраинские и антинародные намерения. Перед нами - опасный вызов», - заявил Президент. Однако он уверен, что ситуация не безнадежна.

В связи с этим глава государства призвал местных депутатов также не поддаваться ни на какие провокации.

«Призываю советы, в которых работает демократическое большинство, не допустить его развала и продемонстрировать, что частные поступки отдельных лидеров могут быть исправлены консолидированной волей всех государственно-мыслящих политиков и граждан Украины», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что "наша твердая государственная позиция отрезвит людей, которые увлеклись очередными избирательными расчетами, и станет основой для нормализации политической жизни в стране и реальной работы настоящей национальной и демократической коалиции».