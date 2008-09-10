Яценюк о Ющенко, вето, Конституционном суде и полном бедламе

В том случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наложит вето на ряд законов, принятых Верховной Радой Украины, и это вето будет преодолено парламентом, то есть “все конституционные основания для представления по отдельным вопросом законодательства конституционного представления в Конституционный суд Украины относительно признания их неконституционными”.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК в эфире радио “Эра”.

По его словам, он как председатель Верховной Рады Украины обязан был подписать и передать на подпись Президенту Украины законы, принятые парламентом 2 сентября.

“Законопроекты, которые приняты 360 депутатами и не подписанные председателем есть не чем иным как произволом председателя парламента, и такого председателя, как и любого другого чиновника, нужно гнать в шею”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что ни одно должностное лицо не имеет права по своему усмотрению принимать решения относительно конституционности любого правового акта, потому что тогда “это будет правовой нигилизм и полный бедлам”.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения к закону о Кабмине, о СБУ, о Конституционном Суде, а также закону, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента. Данные законы были приняты при отсутствии в сессионном зале части депутатов из фракции НУ-НС.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и приняли решение о выходе из коалиции.

В НУ-НС настаивают, что Президент должен на все четыре закона наложить вето, а БЮТ отказаться от участия в его преодолении.

8 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в случае наложения вето Президентом Виктором ЮЩЕНКО на принятые 2 сентября законы БЮТ будет преодолевать наложенное вето.