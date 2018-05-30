Схемы короля. В чем обвиняют Онищенко

Верховная Рада во вторник после бурных и многочасовых обсуждений все-таки одобрила представление Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко, которого уже давно называли газовым королем, а также горячим поклонником лошадей и победительниц конкурсов красоты.

За привлечение к криминальной ответственности Онищенко проголосовало 275 депутатов, при этом от «Блока Петра Порошенко» – 120 голосов, от «Народного фронта» - 74, «Самопомочи» - 24 и «Радикальной партии» - 19. После этого 265 депутатов поддержали представление на задержание Онищенко и 263 голоса – за его арест.

«За» неожиданно проголосовала даже фракция «Батькивщины» во главе с Юлией Тимошенко.

Банда короля

Решению Рады предшествовало выступление Генпрокурора Юрия Луценко. По словам главного представителя «око государево», Онищенко организовал «стойкую преступную группировку», деятельность которой была направлена на выкачивание денег с государственной компании «Укргазвыдобування». В частности, следствие считает, что депутат причастен к хищения на сумму 1,6 млрд. грн. Период времени - с января 2014 по январь 2016 года.

Следствие, в котором ключевую роль играли детективы новосозданного Национального антикоррупционного бюро, считают, что Онищенко первым делом установил полный контроль над деятельностью компаний «Надра Геоцентр», «Фирма «ХАС», «Карпатнадраинвест», которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с «Укргазвыдобування». Его «преступная группа» состояла из минимум из 12 людей, но ключевую роль в ней играли мать Онищенко – Инесса Кадырова и Валерий Постный.

«Следствие имеет доказательства, что перечисленные личности объединились в преступное иерархическое объединение с планом действий. При этом участники группы подчинялись Постному и Кадыровой (мать Онищенко), который сознательно выполняли все указания самого Онищенко», - заявил Луценко в своем выступлении.

Также обвинение оценило общий ущерб, который был нанесен «Укргазвыдобуванню», следовательно, и государству в размере 1,6 млрд грн.

«Следствие считает, что эта сумма (1,6 млрд грн) за период с января 2014 по январь 2016 года через ряд фиктивных фирм была конвертирована в наличные, чем и был завершен преступный умысел, направленный на присвоение денег «Укргазвыдобування», - резюмировал генпрокурор.

Схема короля

Алгоритм, который, по мнению детективов НАБУ и прокуроров, был использован группой Онищенко может стать хрестоматийным примером коррупции с использованием государственной компании. Так, по словам Луценко, компании, которые были подконтрольны Онищенко (например, «Надра Геоцентр», «Фирма «ХАС», «Карпатнадраинвест») заключили с «Укргазвыдобування» договора о совместной деятельности. По этим договорам эти компании должны были помогать госкомпании добывать газ. То есть инвестировать средства в разработку скважин, которые ей предоставит госкомпания. Потом компания-оператор должна была продать добытый газ на аукционах по рыночным ценам и получить прибыль от такой совместной деятельности, часть с которой передается госкомпании. Также компания-оператор была обязана инвестировать в скважины «Укргазвыдобування» оговоренную в договорах сумму и уплатить все полагающиеся налоги. Вместо того, чтобы продавать добытый газ по рыночной цене, эти компании продавали газ на псевдобиржевых торгах аффилированным структурам по заниженной цене. Далее уже эти структуры реализовывали газ промышленным потребителям, но по рыночной цене. Таким образом, в кармане компаний Онищенко оказывалась разница между рыночной ценой газа (6900 грн за 1 тыс. куб. м) и его заниженной стоимостью (2640 грн за 1 тыс. куб. м). Также компании-операторы не платили должным образом налоги, в результате чего претензии Фискальной службы уже возникли к самой «Укргазвыдобування». Чиновники даже успели арестовать имущество госкомпании на 1,8 млрн грн.

«Следствие получило доказательства, членами преступной организации от имени компании «Надрагеоцентр» было реализовано через контролированные псевдобиржевые операции 426, млн куб. м природного газа на 1,9 млрд грн. Но, согласно данным экспертизы, которая установила рыночную стоимость газа, его общая стоимость была умышленно занижена на сумму 1,1 млрд грн», - привел пример Луценко, после чего озвучил цифры и по другим компаниям.

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«По такой же схеме, от имени «Фирмы «ХАС», общая стоимость газа была занижена на 364,6 млн грн, а от «Карпатнадраинвест» - на 82,3 млн грн. В целом общая стоимость проданного газа, который был продан специально подобранным победителям на псевдобиржевых торгах, умышленно была занижена операторами на 1,6 млрд грн», - дополнил Луценко.

Всему свое время

Дальнейшим шагом расследования должно стать расследование и привлечение к ответственности государственных служащих, которые участвовали в этих схемах или не обращали на них должного внимания. В своем выступлении депутат от «Радикальной партии» Андрей Лозовой подчеркнул, что Государственная фискальная служба разрешила компаниям Онищенко отложить выплату ренты в размере 1,3 млрд грн, и за такие действия фискалы должны быть наказаны.

Забавно выступил в защиту Онищенко его коллега по депутатской группе - Ярослав Москаленко, которого ранее эксперты также называли куратором схем в «Укргазвыдобуванни» в 2014-2015 годах. По его словам, два года вертикаль чиновников ставила свои подписи под документами о добыче и реализации газа и этот факт не нашел должного внимания со стороны прокуроров и детективов.

Действительно, менеджменту «Укргазвыдобування» предстоит дать ответы на многие вопросы. Напомним, что до прихода команды Олега Прохоренко, с 6 марта 2014 года по 25 июня 2015 года эту компанию возглавил Сергей Костюк. Как отметили депутаты в зале, без ведома менеджеров компании подобные схемы не могли происходить, к тому же они прекрасно понимали какая рыночная стоимость газа и как он торгуется на рынке. В ответ на это Генпрокурор анонсировал новую серию войны против газовой мафии.

«Генеральная прокуратура Украины, Департамент борьбы с экономическими преступлениями пойдет на второе дело, где вы увидите новые имена, и вы увидите, кто в «Укргазвыдобуванни» позволял существование этих преступных схем», - пообещал Луценко.

Кроме того, в кулуарах Верховной Рады глава Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что во вторник, 5 июля, еще продолжались обыски по делу Онищенко.

"Сейчас проводится 21 обыск, в том числе у людей, которые причастны к этим всем схемам (по "газовому делу" Онищенко. - УНИАН), и которые имеют удостоверения адвоката.Когда нас упрекают, где вопросы по другим, я говорю: всему свое время", - сказал Холодницкий.

Последствия

Нужно отметить, что голосование в парламенте по Онищенко, как ранее проводившиеся обыски в его компаниях, абсолютно спокойно восприняты рынком и никак не повлияет особо на газодобывающую отрасль Украины. Причина этого, по мнению эксперта Геннадия Кобаля, в том, что частные компании, работавшие с «Укргазвыдобування» практически ничего не инвестировали в добычу, за исключением разве что «Карпатыгаз».

«По сути, операторы совместной деятельности не развивали добычу на протяжении двух лет», - уточнил эксперт.

Хотя из-за деятельности сомнительных частников у «Укргазвыдобування» все-таки проблемы возникли – Государственная фискальная служба арестовала имущество госкомпании на 1,8 млрд грн. Во вторник к вечеру «Укргазвыдобування» сообщило, что намерено в суде добиваться отмены ареста имущества.

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Директор энергетических программ центра НОМОС Михаил Гончар в свою очередь считает, что реальной целью преследования Онищенко может быть попытка захватить влияние над «Укргазвыдобуванням». «Мы видим очередное перераспределение в газодобывающем секторе, поскольку газ внутренней добычи получил высокую цену. События вокруг Онищенко смахивают на получение контроля над «Укргазвыдобування» других групп влияния», - добавил Гончар.

Говоря о возможном расследовании в отношении менеджеров госкомпании, эксперт предположил, что они могли составить всю документацию надлежащим образом.

«Эти шаги делало предыдущее руководство. Я думаю, что с точки зрения документальной - там все более-менее нормально. Все может быть оформлено надлежащим образом. Они понимали, что делали», - сказал Гончар.

Дмитрий Сидоров