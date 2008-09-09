Третьяков требует от Тимошенко выполнить обязательства перед НУ-НС

Народный депутат Украины от НУ-НС Александр ТРЕТЬЯКОВ считает, что в случае распада демократической коалиции нужно идти на досрочные парламентские выборы.

В частности, как заявил депутат вчера в программе «Свобода слова» на ICTV, «и «Наша Украина», и Блок Юлии Тимошенко на выборах, которые прошли почти год назад, пообещали своим избирателям, что мы будем в демократической коалиции. И мы обязаны выполнить свое обещание перед избирателями".

В противном случае, подчеркнул А.ТЕТЬЯКОВ, «надо идти на досрочные выборы и обещать своему избирателю, что будет другая коалиция. Это честный ответ на вопрос».

Как передает "Главред", во время своего выступления А.ТРЕТЬЯКОВ процитировал пункт из коалиционного соглашения, в котором, в частности, говорится: Пункт 1.4.2. Коалиция поддерживает только те законопроекты, которые прошли согласование на Совете коалиции». «Я не хочу обсуждать качество принятых 2 сентября законов, мы против принципов их принятия, когда нарушается коалиционное соглашение», а БЮТ и Партия регионов голосуют совместно, - отметил депутат.

А.ТРЕТЬЯКОВ также процитировал высказывания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО двухгодичной давности о том, что если перед БЮТ станет альтернатива: блокирование с В.ЯНУКОВИЧЕМ или роспуск парламента, БЮТ выберет роспуск.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, решение политического кризиса напрямую зависит от позиции БЮТ. По его словам, в том случае, если политическая сила Юлии ТИМОШЕНКО не будет принимать участия в преодолении вето Президента на принятые 2 сентября 2008 года законы, возможно возобновление работы демократической коалиции.

«Я абсолютно не хочу обвинять Юлию Владимировну в сговоре с Москвой. Но в сценарии дестабилизации ситуации в Украине БЮТ может быть невольным – повторяю – невольным соучастником. Потому что чем хуже в нашей стране, тем, извините, лучше у нашего соседа», - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.