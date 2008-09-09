В БЮТ говорят, что не Ющенко с его рейтингом выборы предлагать

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что одновременные досрочные парламентские и президентские выборы могут быть полезными для Украины только при условии внесения изменений в Конституцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в частности, комментируя инициативу Президента о необходимости проведения досрочных парламентских выборов, вице-спикер заметил, что эта идея противоречит настроениям большинства украинского общества.

«Об этом свидетельствуют результаты последних социологических исследований. Кроме того, при сегодняшних условиях такая позиция выглядит конфликтной, поскольку политики и политические силы, которые существенно опережают по популярности Президента и его партию, выступают против досрочных парламентских выборов», - заметил Н.ТОМЕНКО.

«Общеизвестно, что сегодня в основе главного политического конфликта в стране лежит выстроенная командой Президента система дуализма и внутреннего противостояния в исполнительной власти. Поэтому если Президент не изменит характер своей деятельности, то не понятно, какие проблемы решают досрочные парламентские выборы», - считает вице-спикер парламента.

По его мнению, еще одна важная проблема связана с тем, что на сегодняшний день благодаря деятельности Секретариата Президента президентский рейтинг Виктора ЮЩЕНКО - самый низкий за всю историю независимости Украины. Так, согласно разным социологическим исследованиям, за него как за Президента готовы голосовать около 5% избирателей, отметил Н.ТОМЕНКО.

«С одной стороны, это характеризует “эффективность” деятельности команды Президента, но с другой - выглядит, что общенациональная инициатива предлагается политиком, который в настоящее время занимает 3-5 место по президентскому рейтингу популярности. Такое предложение было бы более мотивированным, если бы его предлагал общенациональный лидер”, - считает Н.ТОМЕНКО.

В этой ситуации, по его мнению, Президент должен предлагать формат выхода из политического кризиса либо путем политических переговоров, либо применить опыт Леонида КРАВЧУКА, добровольно согласившись на одновременные досрочные выборы Верховной Рады и Президента Украины.

Вместе с тем, по словам Н.ТОМЕНКО, “такие одновременные досрочные парламентские и президентские выборы могут быть полезными для Украины только при условии, что после выборов опять не возникнет вопрос конфликта власти". "Это означает, что до выборов необходимо внести изменения в Конституцию и урегулировать законодательство, чтобы четко размежевать полномочия Кабинета Министров и Президента, системы исполнительной власти, оптимизировать избирательную систему и обеспечить влиятельность местного самоуправления”, - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, по его убеждению, лишь при условии добровольного согласия парламента, Президента и соответствующих законодательных изменений одновременные парламентские и президентские выборы могут быть полезными для Украины.