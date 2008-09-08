Немыря будет говорить с президентом, премьером и спикером Грузии

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ завтра, 9 сентября, планирует встретиться с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, председателем парламента Давидом БАКРАДЗЕ и премьер-министром Ладо ГУРГЕНИДЗЕ, а также ознакомиться на месте с ситуацией, которая сложилась в результате российско-грузинского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил журналистам по прилету в Тбилиси.

Он отметил, что прибыл в Грузию как специальный представитель украинского правительства по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Г.НЕМЫРЯ сообщил, что он намерен посетить места в зоне конфликта.

Вице-премьер напомнил, что правительство Украины и во время конфликта, и после него заняло четкую позицию, которая заключается в полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Он также отметил, что Украина выступает за полное выполнение всех шести пунктов Плана по урегулированию конфликта, предложенного Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

Г.НЕМЫРЯ также напомнил, что 20 августа Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительную гуманитарную помощь в размере свыше 50 млн. грн. для помощи беженцам в Грузии.