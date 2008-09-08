Тимошенко: Ющенко с одним не успел расправиться, как Бог с черепахой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости соблюдения договора с Россией о пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве для региональных и центральных СМИ.

«Я ни при каких обстоятельствах, ни под каким давлением СНБО, ни при каком давлении Президента, не дам создать конфликт вокруг Черноморского флота для того, чтобы это стало основой разворачивания абсолютно нежелательных сценариев по целостности территории Украины. Спокойствие, мир, единство территории Украины – это та главная ценность, в которой еще не успел Президент Украины расправиться, как Бог с черепахой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, "сегодняшняя агрессивная позиция" Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в отношении Черноморского флота и соседних государств может создать предпосылки для развития крайне опасного сценария для целостности территории Украины.

«Таким образом повышать рейтинг (Президента) на Западе Украины, начиная с расшатывания мира и спокойствия в Крыму и в стране, - я не буду участником такой политики, кто бы ни писал в СБУ определенных «телег» и не обвинял премьер-министра в национальной измене», - пояснила она.

«Подписывало соглашение о пребывании Черноморского флота в Украине до 2017 года не наше правительство, не я как политик. Это соглашение было подписано много лет назад в то время, когда во главе государства стояли другие люди. Но весь мир и стабильность в мире опирается на то, что межгосударственные соглашения должны соблюдаться и абсолютно четко выполняться каждой стороной», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.