Германия предупреждает, что Киеву в Эвиане особо ловить нечего

Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ уверен, что на саммите Украина-ЕС в Эвиане будут приняты решения, которые приблизят подписание соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной.

Об этом он сообщил в интервью газете «Сегодня» (№ 200к(3036) от 8 сентября).

Посол также высказал убеждение, что диалог о переговорах по безвизовому режиму начнется, но при этом предостерег Украину от слишком больших надежд.

Г-Ю ГАЙМЗЁТ также заявил, что Украина станет членом НАТО, если у нее будет такое желание, подчеркнув, что Германия не изменила свою позицию относительно членства Украины в Альянсе. «Те решения, которые были приняты в Бухаресте на саммите НАТО, остаются в сил», - сказал посол.

При этом Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ отметил важность консенсуса в украинском политикуме в вопросе продвижения страны в евроатлантические структуры. «Отсутствие консенсуса в украинских политических кругах, о котором пишут западные СМИ, безусловно, на пользу этому продвижению не идет. Речь идет о том, чтобы те политические силы, которые желают евроатлантической интеграции наконец-то начали действовать сплоченно. Ранее такие сигналы исходили от Президента, правительства и спикера», - сказал он.

Посол также подчеркнул, что решение о референдуме относительно членства в Альянсе, а также о времени его проведения должны принять украинские власти, отметив, что он считает референдум целесообразным. «Я считаю референдум целесообразным, но само решение о референдуме должно приниматься в Украине. Такое важное решение должны разделять население и большинство руководящих сил страны»,- сказал посол.

Кроме того, Г.-Ю.ГАЙМЗЕТ высказал обеспокоенность по поводу последних событий в Верховной Раде и предостерег, что признание независимости Южной Осетии и Абхазии может существенно ухудшить отношения с ЕС. «Если бы Украина признала независимость Южной Осетии и Абхазии, это повело бы Украину в неправильном направлении. Это несовместимо с позицией Евросоюза», - сказал он, добавив, что Германия хочет видеть Украину демократической, процветающей, стабильной частью Европы.