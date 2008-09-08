Литвин считает, что демкоалицию можно реанимировать

Экс-спикер парламента, лидер блока свого имени Владимир ЛИТВИН считает реальной и предпочтительной реанимацию демократической коалиции.

Об этом он сказал в интервью газете “Дело” №160 (674) от 8 сентября.

Отвечая на вопрос, не пройдена ли еще точка невозвращения и реальна ли реанимация демократической коалиции, В.ЛИТВИН сказал: ”Сегодня этот формат смотрится более предпочтительно и реально. Тем более, к такому союзу будут стимулировать не только в Украине”.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что восстановление демократической коалиции будет “болезненным и чувствительным” для Партии регионов. “ Все последние голосования останутся незавершенными, поскольку в таком случае уже не будет голосов для преодоления вето Президента”, - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, в случае заключения договоренностей относительно коалиции, от ранее принятых решений в первую очередь отступят те, кто сегодня пытается перекроить правовое поле.

По мнению В.ЛИТВИНА, в случае воссоздания прежней коалиции уже сейчас понятно, что она не будет долговременной, поскольку страну будут раздирать в процессе президентских выборов.