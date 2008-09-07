Яценюк: при новом большинстве я спикером не буду
19:30, 07 сентября 2008Политика
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Председатель ВР хочет реализовать проект
Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что оставит свой пост, если образуется новое парламентское большинство с БЮТ и Партией регионов.
Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.
“Я не исключаю, что, скорее всего, так и будет – объективно, при новом формате коалиции, при новом большинстве, я спикером не буду”, – сказал А.ЯЦЕНЮК, отметив, что не останется на посту, даже если ему это будут предлагать.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что не хочет никого предавать и хочет реализовать на своем примере проект честного политика.
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