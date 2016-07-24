Виновных в покушении на экс-генпрокурора Шокина до сих пор не нашли - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня в эфире «112 Украина».

Отвечая на вопрос "нашли ли виновных в покушении на экс-генпрокурора Виктора Шокина", он заявил: "Нет".

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Справка УНИАН. 2 ноября 2015 года около 22.00 был обстрелян рабочий кабинет тогдашнего генпрокурора Шокина. В результате обстрела никто не пострадал.

3 ноября заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что по факту посягательства на жизнь генпрокурора было открыто уголовное производство по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственного деятеля), что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы. По словам Матиоса, следствие проводит Служба безопасности Украины, прокуратура осуществляет процессуальное руководство.