Стретович: Кириленко получил директиву о выходе из коалиции из СП

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО получил прямую директиву из Секретариата Президента о немедленном выходе НУ-НС из коалиции.

Об этом заявил народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир СТРЕТОВИЧ, сообщает ЗИК.

По его словам, в результате такой шаг был сделан. Народный депутат сообщил, что был против выхода из коалиции, просил выждать момент, несколько дней, для того, чтобы разобраться с ситуацией, выяснить, что произошло.

«Точно знаю, что женщины эмоциональны по своей природе, и эмоции, которые в тот день проявились у ТИМОШЕНКО, могли быть абсолютно адекватно урегулированы. Поскольку мы уже один раз голосовали за Кабмин, а затем возвращали и исправляли, это можно было успешно сделать и в этот раз» – сказал В. СТРЕТОВИЧ.

Более того, по словам В.СТРЕТОВИЧА, его убедила позиция министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО, который доказал, что после подобного скандала Украина может потерять европейские перспективы, «поскольку страны НАТО скептически смотрят на страны с нестабильной демократией, экономикой». Впрочем, заметил он, В.КИРИЛЕНКО был вынужден выполнить директиву из Секретариата Президента.

«Я не делаю из этого трагедии. В молодой демократии это нормальный процесс. Тем более, что мы впервые на постсоветском пространстве нормально передали власть от КРАВЧУКА к КУЧМЕ, нормальным путем вышли на акцию социального протеста, которая называется Помаранчевой революцией. Мы досрочно провели парламентские выборы впервые – ничего страшного не произошло. Вторая коалиция в украинской истории развалилась, и из этого не надо делать трагедии», – заметил В.СТРЕТОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и в закон о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента. Данные законы были приняты при отсутствии в сессионные зале части депутатов из фракции НУ-НС.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.