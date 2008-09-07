Договоренности между ПР и БЮТ достигались на высшем уровне?

Договоренности между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко относительно совместного голосования в Верховной Раде достигались на высшем уровне.

Об этом в интервью радио “Свобода” заявил народный депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА.

“Предварительные решения на партийном уровне у нас были. До начала сессии собирался политсовет Партии регионов. Но, например, когда я отдыхал, были какие-то договоренности на высшем уровне”, - сказал он.

В то же время Л.КОЖАРА отметил, что лично он не принимал участие в переговорах. “Но в понедельник (1 сентября – УНИАН) состоялся политсовет Партии регионов, и определенные политические решения были приняты вместе. Вследствие этого были очевидны некоторые голосования в ВР”, - сказал народный депутат.