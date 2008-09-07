Представитель Украины в ЕС знает, что настораживает Европу в Украине

Европейцев настораживает чрезмерная политизация кадровой политики в украинских властных структурах и в жизни украинского общества в целом, заявил в своей статье для «Зеркала недели» (№ 33 (712) от 6 - 12 сентября 2008 года) представитель Украины в ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

По его словам, «европейцев настораживает чрезмерная политизация украинского общества”. “Смена руководящего состава соответствующих ведомств вплоть до районного звена в контексте смены правительств - это не европейская практика», - отмечает он.

При этом кадровая политика, по мнению А.ВЕСЕЛОВСКОГО, является не единственным излишне политизированным аспектом жизни украинского общества.

«Даже такой простой, казалось бы, акт, как создание единого миграционного центра в Украине, все властные структуры всех политических направлений успешно проваливают уже 11 лет, - констатирует дипломат. - Поскольку не могут договориться, какой именно ветви власти отдать контроль. Так с кем, собственно, говорить аполитичному Брюсселю на эту горячую тему?».