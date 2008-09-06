Применить “грузинский сценарий” в Украине может не только Москва?

Нардеп Оксана Билозир (блок НУ-НС) на общем мероприятии ПАСЕ, Верховной Рады Украины и Европарламента, организованном в рамках Европейского парламентского форума по вопросам экономической миграции, социальной сплоченности и развития заявила, что в Украине существует острая проблема нелегальной паспортизации.

По мнению парламентария, "массовая выдача украинцам российских и румынских паспортов – это, в сущности, прямой путь к будущей аннексии территории нашего государства".

Нардеп в комментарии УНИАН напомнила, что именно выдача российских паспортов жителям и Южной Осетии стала официальным поводом для нападения на Грузию. "После этих событий мы просто не можем допустить аналогичную практику в Украине, - отметила народный депутат, - Хотя сегодня мы уже имеем ситуацию, когда жители Севастополя получают паспорта Российской Федерации".

Угроза применения юго-осетинского сценария, считает Билозир, исходит также и со стороны Румынии, руководство которой выдает свои государственные паспорта гражданам Украины, которые живут в Черновицкой области, а также на юге Одесской области. "Получение этим государством членства в Евросоюзе сделало румынские паспорта особенно привлекательными для украинских работников, которые намереваются выехать в Европу. Искореняя нелегальную трудовую миграцию как общественное явление, Украина не может допустить предоставления паспортов других государств своим гражданам", - уверена член подкомитета по вопросам миграции ПАСЕ.

По словам Билозир, последующая нелегальная паспортизация станет причиной для распространения в Украине двойного гражданства, которое действующим законодательством на сегодняшний день не предусмотрено. "Кроме того, данное явление представляет угрозу и для других европейских государств", - отметила парламентарий.

Нардеп собирается поставить вопрос незаконной паспортизации в своем докладе "Европейские мигранты: отношения со странами их происхождения", который презентует в Страсбурге, в конце сентября 2008 года как член комитета ПАСЕ по вопросам миграции.

В то же время, как сообщила Оксана Билозир, представитель Российской Федерации на Европейском парламентском форуме настаивал на исключении этого вопроса из текста доклада.