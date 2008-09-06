5-й канал назвал победителя в номинации "Лидер нации"

5-й канал отметил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО как лидера нации и выдающегося мирового политического деятеля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства получил эту награду за активное участие в решении геополитических вопросов.

Награда Президенту Украины была передана во время празднования 5-летия канала заместителю главы Секретариата Президента Украины - Представителю Президента в Конституционном Суде Украины и Центральной избирательной комиссии Марине СТАВНИЙЧУК.

Сегодня она была вручена В.ЮЩЕНКО лично.

Глава государства принял ее с особой благодарностью.

Сама номинация была устроена по случаю 5-летия 5-го канала. Номинанты определялись по итогам самых рейтинговых программ и сюжетов канала новостей.

Всего телеканал определил 13 номинаций, претендентами на которые были известные политические и общественные деятели.