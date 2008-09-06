НУ-НС возвращает своих министров на работу в кабмине Тимошенко

Министры от блока “Наша Украина – Народная самооборона” в дальнейшем будут принимать участие в заседаниях Кабинета Министров и не будут бойкотировать работу правительства, как это происходило на прошлой неделе.

Об этом сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о дальнейшей позиции министров от НУ-НС по этому поводу, сказал лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что на этой неделе министры от НУ-НС продемонстрировали свою политическую позицию, поскольку они выполняли решение фракции. «В дальнейшем наши министры будут выполнять свои государственные обязанности в штатном режиме, потому что они ответственные люди», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, этот состав Кабинета Министров будет работать до тех пор, пока не будет создана новая коалиция или пока не завершатся внеочередные парламентские выборы. «До того момента все будут работать в правительстве», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Комментируя заявление заместителя лидера фракции БЮТ Андрея ПОРТНОВА, что в случае бойкота работы правительства министрами НУ-НС может быть поставлен вопрос об их увольнении, В.КИРИЛЕНКО заметил, что такая позиция БЮТ не является новостью. «Мы к этому готовы… то есть я думаю, что бютовцы перед отставкой наших министров не остановятся», - сказал лидер фракции НУ-НС.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября министры, назначенные по квоте блока “Наша Украина – Народная самооборона”, в связи с совещанием с Президентом не пришли на первую часть заседания правительства. Позже они явились в Кабмин, но вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК заявил, что министры-нашеукраинцы считают нецелесообразным участие в заседании правительства в связи с выходом фракции НУ-НС из коалиции.

5 сентября заместитель лидера фракции БЮТ А.ПОРТНОВ заявил журналистам, что он не исключает, что Блок Юлии Тимошенко может инициировать вопрос об увольнении некоторых министров, если они и в дальнейшем будут бойкотировать заседание правительства.