Последствия бунта в Ирпенской колонии: руководство учреждения отстранено от работы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.

"Приказом председателя Государственной пенитенциарной службы Украины на время проведения служебного расследования отстранены от исполнения обязанностей по должности начальник Ирпенского исправительного центра (№132) полковник внутренней службы Олег Кривой и заместитель начальника учреждения по надзору и безопасности и оперативной работе майор внутренней службы Анатолий Шепель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнение обязанностей начальника Ирпенского исправительного центра (№132) возложено на полковника внутренней службы Сергея Стретовича.

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Как сообщал УНИАН, вечером 20 июля в Ирпенском исправительном центре, расположенном в пгт Коцюбинское Киевской области, осужденные устроили бунт после того, как к одному из них была применена физическая сила. В Государственной пенитенциарной службе заверили, что побега осужденных не допущено. Осужденный, к которому была применена сила, находится в учреждении, в госпитализации не нуждается.

Позже в Генпрокуроре сообщили о бегстве сотрудника пенитенциарной службы, который спровоцировал конфликт в Ирпенском исправительном центре.

Ирпенский исправительный центр управления ГПтС Украины в г. Киеве и Киевской области (№ 132) – это учреждение минимального уровня безопасности для содержания мужчин, приговоренных к ограничению свободы. В данное время в учреждении содержат 175 осужденных.