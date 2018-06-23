Четыре закона, развалившие коалицию

Мы ознакомились с законами, столь консолидированно принятые БЮТ и Партией Регионов. Чего больше в них законах: политики или правовой необходимости? Действительно ли эти законы нужны для демократизации общества или это тактические ходы ради вывода из игры Президента? Мы попросили высказать свой взгляд на принятые законы авторитетных законодателей

Законопроект под номером 3085 - изменения к закону о Кабинете Министров Украины Новый закон эксперты считают подзабытым старым законом о Кабмине, принятым еще при Януковиче. Он предусматривает, что в случае невнесения Президентом в Верховную Раду представления о назначении на должность премьер-министра в срок, определенный Конституцией, представление о назначении на указанную должность вносит коалиция депутатских фракций в Верховной Раде.

В нем изъяты положения, где сказано, что “Кабинет Министров Украины обеспечивает выполнение актов Президента Украины”. А также изъяты слова: “Кабинет Министров Украины отвечает на обращения Президента Украины, в случае необходимости проводит консультации с Президентом Украины". Нет в новом законе и положения о том, что “Совет национальной безопасности и обороны Украины координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны”.

В законе, предлагаемом новым большинством, уже нет положения о том, что “Кабинет Министров Украины обеспечивает выполнение решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины”. А также, что “Секретариат Кабинета Министров Украины отвечает на обращения консультативных, совещательных и иных вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, предоставляет им информацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач”. И что интересно, согласно новой редакции “Стенограмма заседания Кабмина - это внутренний конфиденциальный документ”, и среди лиц, которым она должна предоставляться, изъят... Президент. Также изъято положение, что “инициировать подготовку и принятие актов Кабинета Министров Украины может Президент Украины”.

Игорь Колиушко, директор Центра политико-правовых реформ:

Изменения к закону о Кабмине я считаю на сто процентов деструктивными. Его нормы противоречат Конституции. Я прекрасно понимаю, почему так сделано. Потому что Президент злоупотребляет своими полномочиями. Поэтому, все, чем они были не удовлетворены, они понаписывали, не учитывая Конституцию. Очевидно, просто для издевательства написали, что изменения “для приведения закона в соответствие с Конституцией". На самом деле, все изменения противоречат Конституции.

Анатолий Барабаш, ведущий специалист по избирательному праву:

Как ныне действующая редакция Закона о Кабмине является отклонением от Конституции в сторону полномочий Президента, так и прежняя редакция, фактически восстановленная позавчера принятым законом, тоже была образцом отклонения, но уже в ущерб полномочиям Президента. Их признание неконституционными может касаться небольшой части каждого из законов, а основная часть положений – вопрос политической целесообразности. Тот или иной закон - это вопрос политической целесообразности, а не вопрос соответствия Конституции.

На обоих законах лежит печать конфронтации в борьбе за полномочия. Оба данных закона не оптимальны.

Закон – долгожитель N0857 - «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины»

Парламент преодолел вето на тот закон, который по словам Вячеслава Кириленко и спикера Арсения Яценюка, начинает процедуру импичмента Президенту.

Из всех поправок Президента Ющенко, внесенных в законопроект, была учтена лишь одна - о том, что следственная комиссия не может изымать документы, находящиеся в жилище или ином владении лица. Все остальные замечания Президента о статусе специального прокурора, специального следователя, невозможности уголовной ответственности для лиц, отказавшихся давать показания временной следственной комиссии, были отклонены.

Виктор Мусияка, юрист, депутат ВР предыдущих созывов:

Вся процедура импичмента концентрировано выписана в 111 статье Конституции. Закон должен прописать, как осуществляется каждый этап. 226-ю голосами ставится вопрос об обвинении Президента и кладется начало процедуре импичмента, создается комиссия, которая расследует материал, ищет подтверждения или не подтверждения, направляет в Верховный суд. Верховный суд дает заключение, есть ли признаки преступления в действиях Президента. Если он дает заключение, то окончательно ставится на голосование вопрос об импичменте. Но предварительно еще необходимо, чтобы КС дал заключение. Эта процедура была настолько тяжелой, что все понимали, что осуществить ее очень тяжело. И если четко прописывается технология импичмента, и при этом не нарушается Конституции, то это хороший закон. Ни один из Президентов не дал возможности принять данный закон, потому что закон позволял “достать” и Президента в случае нарушения им Конституции.Попытки сегодня притормозить закон имеет такую мотивацию: почему вы не ставили его в список первоочередных? Но этому закону уже 12 лет. Есть двенадцать законов, которые Президент считает первоочередными, потому что они расширяют его полномочия, а законах, предлагающих ввести его деятельность в рамки Конституции, говорит: ребята, а это не трогайте. Почему сейчас нельзя обеспечить выполнение 111 статьи? Ее, кстати, никто не изымал ни из одного из новых проектов Конституции. И когда Президент будет понимать, что можно начать импичмент, он будет, как минимум, осторожен в своих действиях.

Игорь Колиушко: В принципе, принятие закона необходимо для возможности процедуры импичмента. Но в своих замечаниях Президент был прав, потому что неправильно в одном законе прописывать и вопрос деятельности временных специальных и следственных комиссий и вопрос импичмента. Это разные предметы правовой регуляции. В законе о Президенте, который мы в свое время помогали регулировать, вопрос импичмента занимал процентов двадцать общего объема. Но и закон о Президенте никогда не был принят. Закон о следственных комиссиях - давний. На него еще Кучма несколько раз налагал вето. Ющенко его тоже запрещал. Тяжело Президентам соглашаться на существование такого механизма ответственности. Но он должен существовать.

Сергей Мищенко, народный депутат Украины от БЮТ, председатель комитета по вопросам правовой политики:

Правильно сказать, что данный Закон не упрощает процедуру импичмента, а реализует конституционные положения об осуществлении Верховной Радой Украины парламентского контроля в рамках, определенных Конституцией. Именно принятие закона и вступление его силу в связи с преодолением вето Президента создает принципы для вероятности реализации Конституционных положений импичмента. Замечу, что все положения закона выписаны в соответствии со ст.111 Конституции Украины.

Законом вдвое сокращается срок работы специальной комиссии по сравнению с прежними редакциями: три месяца против шести.

Законопроект 3086 - "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" Теперь организационная структура Службы безопасности Украины определяется Кабинетом Министров, а не Президентом. Также контроль за административно-хозяйственной и финансовой деятельностью Службы безопасности осуществляется в порядке, определенном правительством, а не Президентом.

Кабмином, а не Президентом (по предоставлению председателя Службы) определяется количественный состав службы. Кабмином, а не Президентом утверждается положение о коллегии. А главная новация заключается в том, что при отсутствии председателя СБУ Верховная Рада может назначить исполняющего обязанности. Ну и то, что отмечали сами депутаты: председатель СБУ (а не Президент) назначает заместителей руководителей областных управлений (а в случае отсутствия, и.о).

Анатолий Барабаш: Что там и говорить. Это серьезные изменения, фактическое подчинение вопросов кадровой комплектации Кабмину. Но я бы воздержался давать оценки. У нас не возникало вопросов, когда Верховная Рада занималась вопросами комплектации и численности Вооруженных Сил. В конце концов, доверить этот вопрос парламентскому большинству, это все равно, что доверить его Раде. Это ответ на длительное состояние неопределенности в СБУ, когда председатель не назначался, и исполняющий обязанности был в этом ранге дольше, чем предусмотрено законом. Это – серьезное перетягивание полномочий в сторону Кабинета министров. Практика нашей политики такова: главное, кто назначает и кто снимает, именно это определяет природу власти.

Виктор Мусияка: Действующий закон о СБУ был принят в 90-ые годы. Он не был приведен в соответствие с Конституцией после ее принятия, потому сейчас он выглядит антиконституционным. Я был членом Общественного Совета при СБУ, и мы обращались к действующему Президенту по поводу некоторых его действий. Он тогда своим указом оставил за собой право назначать чины даже сержантов. Ну как это? Это Балога будет назначать все чины СБУ? А теперь все приведено в соответствие, хорошие изменения.

Законопроект 2219 - изменения к Закону о КС Хотя президентская сторона много говорила о перераспределении влияния в Конституционном суде, в действительности выглядит так, что творение Андрея Портнова - Александра Лавриновича (именно они работали над законопроектом) просто поможет этому институту нормально работать.

Игорь Колиушко:

В отношениях с Конституционным Судом есть откровенное злоупотребление со стороны Президента, когда он останавливает акты Кабмина, направляет представление в Конституционный Суд, и не дает ему рассмотреть его. Перед рассмотрением отменяет свой указ и после того, как КС закрыл производство, он подписывает аналогичный указ. Это же откровенное злоупотребление правом. Ситуация в КС теперь урегулирована.

Анатолий Барабаш: Закон прекращает приемчики и игры с использованием процедуры обращения в Конституционный суд. Есть, скажем, изданные акты Кабмина. Группа депутатов обращается с представлением о его конституционности. И это не приостанавливает действие сомнительного акта. Но если в КС обращается Президент, то это приостанавливает действие акта Кабмина. То есть приостановка актов Кабмина - это кость в горле исполнительной власти. И ее можно понять, потому что когда Президент останавливает чуть ли не каждый акт правительства...То есть нельзя использовать КС как инструмент для того, чтобы парализовать роботу Кабмина, каким бы он ни был.

Дело об отстранении Президента Украины с должности в порядке импичмента должно рассматриваться во внеочередном порядке и на второй день после представления. Я думаю, что это имеет смысл. Есть решения, которые КС обязан решать быстро.

Сергей Мищенко: Основные изменения в деятельности Конституционного Суда частично предопределены необходимостью детализировать конституционные полномочия властных структур: Президента и Кабинета Министров, и дать возможность им работать без противостояний и конкуренции, что наблюдался в последнее время.

Закон четко регламентирует основания, процедуру и сроки обращения Президента Украины в Конституционный Суд Украины для недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление.

Лана Самохвалова