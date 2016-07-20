Гройсман: Украина и ЕС должны объединить усилия, чтобы Россия выполняла Минские соглашения

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного пресс-брифинга с Президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером и комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ганом в Брюсселе во вторник.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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"Нам нужно объединять усилия для того, чтобы Россия выполняла Минские соглашения. Это очень важный вопрос. И со стороны Украины есть полное понимание этого процесса", - заявил Гройсман.

Премьер-министр сообщил, что за эти сутки на Донбассе погибли 7 украинских военных. "Со стороны российской Федерации была военная агрессия, обстрелы и вследствие этого 7 украинских воинов погибли, 14 ранены. Я бы хотел, чтобы мы все открыли глаза и реально посмотрели на ситуацию, которая есть", - отметил он.

Гройсман подчеркнул, что во время встречи с Президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером, в частности, обсудил ситуацию на востоке Украины.

"Вопрос безопасности является сегодня одним из главных приоритетов", - подчеркнул премьер-министр.

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По его словам, говорить о выборах на Донбассе и реинтеграцию территории возможно говорить только после того, как с украинской территории будут выведены боевики, российские войска, вооружение, будет введена полицейская миссия ОБСЕ и будет обеспечена безопасность.

Председатель Правительства напомнил, что в Украине насчитывается 1,7 млн внутренне перемещенных лиц, "которые были вынуждены покинуть территорию из-за угрозы военных действий со стороны боевиков".

Как сообщал УНИАН, 19-20 июля Гройсман находится с рабочим визитом в Бельгии, во время которого проводит переговоры с руководством Европейского Союза.