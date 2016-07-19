В 206 округе Черниговской области определился победитель промежуточных выборов в ВР

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины после обработки 100% протоколов.

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Микитась набрал 31,45% голосов избирателей, за его главного конкурента Юрия Власенко из "Батькивщины" проголосовали 26,68% избирателей.

За ними следуют кандидат от Радикальной партии Дмитрий Блауш (9,65% голосов), самовыдвиженец Григорий Ткаченко (4,25%) и экс-депутат от "Блока Петра Порошенко" Егор Фирсов (4,07%).

Другие кандидаты набрали менее 4%. Всего в этом округе баллотировалось 74 кандидата.

Напомним, 17 июля состоялось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).