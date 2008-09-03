Тимошенко: СБУ превратилась в репрессивный орган

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине установлена диктатура глупости, безответственности и беспорядка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в своем телеобращении в связи с политической ситуацией в Украине, комментируя обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в установлении в Украине диктатуры премьер-министра.

«Виктор Андреевич, да нет у нас никакой диктатуры, к сожалению в демократической коалиции во главе с вами, кроме диктатуры глупости, безответственности и беспорядка, которую я очень хотела прекратить вчера теми голосованиями, которые произошли в Верховной Раде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, законопроекты, принятые ВР 2 сентября, направлены на четкое разграничение полномочий Президента и правительства.

«А во-вторых, я хотела вчера голосованием своей фракции отделить ваше окружение от влияния на Службу безопасности Украины, которая превратилась в репрессивный орган против политиков, которых вы считаете своими конкурентами», - добавила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, вчера парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и в закон о Конституционном Суде, а также в закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента.

Сегодня Президент Украины заявил об установлении диктатуры премьер-министра.

«Восстановлен антиконституционный закон о правительстве, который устанавливает диктатуру премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он также заявил, что с внесением изменений в закон о Конституционном Суде Украины, «правительство становится вне всякого контроля».