Луценко уверяет, что не собирался перебегать к БЮТ
19:02, 03 сентября 2008Политика
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Но сотрудничать все равно будет
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО исключает объединение «Народной самообороны» с БЮТ в отдельную политическую силу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Сегодня моя позиция не является направленной на поддержку БЮТ или «Нашей Украины»… Я исключаю объединение БЮТ с «Народной самообороной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В то же время, он подчеркнул, что «Народная самооборона» сотрудничает и будет сотрудничать как с БЮТ, так и с «Нашей Украиной».
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