Луценко уверяет, что не собирался перебегать к БЮТ

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО исключает объединение «Народной самообороны» с БЮТ в отдельную политическую силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Сегодня моя позиция не является направленной на поддержку БЮТ или «Нашей Украины»… Я исключаю объединение БЮТ с «Народной самообороной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. В то же время, он подчеркнул, что «Народная самооборона» сотрудничает и будет сотрудничать как с БЮТ, так и с «Нашей Украиной».