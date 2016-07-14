Правоохранители заверяют в готовности обеспечить порядок на выборах в округе №27 в Днепре

Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления полиции в Днепропетровской области Андрей Бидыло.

"874 правоохранителя будут нести охрану публичного порядка и безопасности в воскресенье, 17 июля. Помогать в этом будут военнослужащие нацгвардии и ГСЧС. Кроме этого Управление патрульной полиции в Днепре выделяет два батальона, а это почти 300 человек, которые совместно с нами будут обеспечивать порядок на территории участков, оперативно реагировать на все обращения и звонки граждан по поводу неправомерных действий в день выборов и сопровождать машины с избирательной документацией", - сообщил он.

По словам Бидыло, в случае необходимости будут привлечены резервные силы - 270 человек из полицейских и сотрудников Нацгвардии.

Как отметил командир батальона патрульной полиции Днепра Денис Петухов, патрульные впервые будут принимать участие в сопровождении избирательного процесса.

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"Взаимопонимание с сотрудниками Национальной полиции у нас есть, отработали совместный механизм действий, личный состав распределен и готов к несению службы при таких условиях," - добавил он.

По словам Бидыло, на сегодня все помещения избирательных участков обследованы, а помещение избирательной комиссии взято под круглосуточную охрану.

Начальник управления напомнил жителям, что за нарушение избирательного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

"У нас достаточно сотрудников, чтобы оперативно отреагировать на любое сообщение о нарушении. Мы привлекаем достаточное количество следственно-оперативнивних групп и будем задействовать группы быстрого реагирования и сотрудников спецподразделения по необходимости. Не втягуйтеся в провокации и не нарушайте избирательный процесс, ведь это влечет за собой административную и уголовную ответственность", - подчеркнул Бидыло.

Напомним, довыборы депутатов Рады состоятся в 7 мажоритарных округах 17 июля.