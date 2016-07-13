Порошенко начал официальный визит в Азербайджан

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в Баку президент Украины проведет встречу со своим коллегой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в формате "лицом к лицу".

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Также под председательством Петра Порошенко и Ильхама Алиева состоится пятое заседание Совета президентов Украины и Азербайджана, по результатам которого запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Программой визита также предусмотрены отдельные встречи главы государства с премьер-министром и спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики.

Также запланирована встреча Петра Порошенко с украинской общиной Азербайджана.