Рада сегодня рассмотрит создание ВСК по стабилизации социально-экономической ситуации на Донбассе (событие завершено)

Как говорится в повестке дня заседания парламента на сегодня, ВР должна рассмотреть в первом чтении проекты закона об электронных коммуникациях (№№3549, 3549-1, 3549-2), а также проекты законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно электронных коммуникаций (№3643), в Налоговый кодекс (№3644) и Таможенный кодекс (№3645).

Также Рада хочет рассмотреть проект постановления №1611 о создании временной специальной комиссии по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, ВР должна повторно рассмотреть с предложениями президента Петра Порошенко законопроект №2676 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах" относительно начисления субсидий пенсионерам и инвалидам".

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ВР должна рассмотреть проекты постановлений о рекомендациях парламентских слушаний: №4709 - на тему "Пути развития физической культуры и спорта в Украине в условиях децентрализации власти", №4782 - на тему "Развитие туристической индустрии как инструмент экономического развития и инвестиционной привлекательности Украины", №4862 на тему "Профессиональное образование как составляющая обеспечения квалифицированного кадрового потенциала Украины: проблемы и пути решения".

Также Рада проектом постановления №4854 планирует назначить на 19 октября проведение парламентских слушаний на тему "Государственные гарантии социальной защиты участников АТО, Революции Достоинства и членов их семей: состояние и перспективы".

Кроме того, парламент намерен рассмотреть проекты постановлений №4859 о назначении в 2016 году именных стипендий верховной рады для самых талантливых молодых ученых и №4860 о присуждении премии ВР талантливым молодым ученым в отрасли фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2015 год.