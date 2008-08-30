Черновецкий: Ющенко часами может слушать о новшествах в столице

Мэр Киева Леонид Черновецкий скучает по работе в Верховной Раде, депутатом которой он являлся до избрания мэром.

Об этом он сказал в эфире коммунальной телекомпании "Киев".

"Иногда я скучаю, что я не в стенах этого уважаемого учреждения", - сказал Черновецкий.

Однако, по его мнению, сейчас Рада является недееспособной, и политические интересы разных партий полностью захлестнули здравый смысл.

Также Черновецкий считает, что в его бытность депутатом Рады она принимала гораздо больше социально важных для общества законов.

"Это будет соотношение 1 к тысяче, к 10 тысячам, это абсолютно бездарный сегодня орган", - добавил мэр.

По его мнению, недееспособность Рады связана также с борьбой между ветвями государственной власти и близостью выборов президента.

Вместе с тем он считает, что столица не нуждается в принятии Радой каких-либо законов, касающихся ее.

Черновецкий уверен, что власти города самостоятельно справятся со всеми проблемами.

Он также сказал, что президент Виктор Ющенко очень внимательно относится к проблемам города, и с удовольствием слушает о новшествах, внедряемых в столице.

"Он часами может слушать эту информацию, и она ему нравится", - отметил Черновецкий.

Он добавил, что последний раз неформально общался с Ющенко во время празднования Дня Независимости, однако не имел возможности говорить о проблемах города из-за громкой музыки в помещении, где они находились.

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