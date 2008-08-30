Черновецкий: Ющенко часами может слушать о новшествах в столице
Мэр скучает по Веховной Раде
Мэр Киева Леонид Черновецкий скучает по работе в Верховной Раде, депутатом которой он являлся до избрания мэром.
Об этом он сказал в эфире коммунальной телекомпании "Киев".
"Иногда я скучаю, что я не в стенах этого уважаемого учреждения", - сказал Черновецкий.
Однако, по его мнению, сейчас Рада является недееспособной, и политические интересы разных партий полностью захлестнули здравый смысл.
Также Черновецкий считает, что в его бытность депутатом Рады она принимала гораздо больше социально важных для общества законов.
"Это будет соотношение 1 к тысяче, к 10 тысячам, это абсолютно бездарный сегодня орган", - добавил мэр.
По его мнению, недееспособность Рады связана также с борьбой между ветвями государственной власти и близостью выборов президента.
Вместе с тем он считает, что столица не нуждается в принятии Радой каких-либо законов, касающихся ее.
Черновецкий уверен, что власти города самостоятельно справятся со всеми проблемами.
Он также сказал, что президент Виктор Ющенко очень внимательно относится к проблемам города, и с удовольствием слушает о новшествах, внедряемых в столице.
"Он часами может слушать эту информацию, и она ему нравится", - отметил Черновецкий.
Он добавил, что последний раз неформально общался с Ющенко во время празднования Дня Независимости, однако не имел возможности говорить о проблемах города из-за громкой музыки в помещении, где они находились.