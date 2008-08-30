Литвин: скоро вся Украина будет покрыта могилами и крестами

Лидер Блока Литвина, народный депутат Владимир ЛИТВИН убежден, что украинская власть должна направлять средства на реорганизацию и реформирование армии вместо того, чтобы тратить их на военные празднования, в частности, парады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил журналистам, комментируя ситуацию с взрывами боеприпасов на 61-м арсенале вблизи города Лозовая Харьковской области.

“Ситуация в Лозовой – это последнее предупреждение. Нужно делать выводы, работать на предупреждение. Власти слишком долго скрывали, закрывали проблему, и сейчас имеем такой результат”, - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил: “Вместо реорганизации армии в настоящее время проводятся разнообразные парадные мероприятия. Нужны не парады, а реальные, системные действия. Скоро вся Украина будет покрыта могилами и крестами, а власть празднует парадами наши поражения».

Предлагая пути решения проблемы, В.ЛИТВИН сказал: «Нам нужно обратить на Лозовую внимание таких международных структур, как НАТО, для решения проблемы утилизации старых боеприпасов. В Украине бюджет тратится на пропаганду НАТО, на доказательства, что НАТО – это хорошо, а все остальное - плохо. А нужно использовать усилия стран НАТО для Украины”.