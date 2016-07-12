Филатов возглавил рейтинг самых популярных украинских мэров в сети Facebook
12:06, 12 июля 2016Политика
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Городской голова Днипра Борис Филатов является самым популярным среди мэров областных центров, представленных в сети Facebook.
Филатов - самый популярный мэр в Facebook / 1stvc.net
Соответствующий рейтинг опубликован DigitalPolitics.club.
Страницы Бориса Филатова – личная и официальная страница как городского головы – имеют суммарно 225 тыс. 283 подписчиков и друзей. Второе место в рейтинге занял Киевский городской голова Виталий Кличко (около 140 тыс. подписчиков и друзей), третье – глава Львова Андрей Садовый (почти 90 тыс.).
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Составители рейтинга назвали победу Бориса Филатова в рейтинге ожидаемой, а его активность в социальной сети – одной из составляющих успеха на выборах городского головы Днипра.
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