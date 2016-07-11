Луценко назначил себе еще одного заместителя

Заместителем генерального прокурора Украины назначена Анжела Стрижевская.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Ранее Сторожевская была начальником управления реформ и обеспечения качества работы ГПУ. Читайте такжеОперация "Янтарь": Луценко уволил прокурора Ривненской области

Напомним, 30 мая Луценко назначил своим первым заместителем народного депутата Дмитрия Сторожука. Также приказом генерального прокурора на должность заместителя главы ГПУ назначен Евгений Енин.

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