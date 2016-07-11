Выполнение "Минска-2": премьер Канады не увидел позитивных шагов со стороны Кремля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

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«Россия должна выполнять взятые на себя обязательства, обеспечить безопасность. И международные наблюдатели должны в этом убедиться... Украина, действительно, сделала очень тяжелые шаги в парламенте, в различных учреждениях, чтобы выполнить взятые на себя обязательства в контексте Минских соглашений. И вполне очевидно с точки зрения безопасности воплощение Минских соглашений. Россия пока не сделала позитивных шагов на этом пути, ответственным надлежащим способом в плане прекращения огня», - сказал он.

Трюдо надеется, что международное единство сможет ускорить выполнение Минских соглашений, и считает, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию.