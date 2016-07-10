Джемилев не видит военного пути деоккупации Крыма

Об этом в интервью Голосу Америки заявил уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Говоря о возможности противодействия российской агрессии, Джемилев отметил, что основной надеждой в связи с агрессией РФ, является на Североатлантический альянс.

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"Что он может сделать? Он может многое сделать, но, с моей точки зрения, не проявляет достаточной решительности", - заявил он.

"Могла бы быть такая же решительность, как в действиях НАТО во время геноцида в Косово, но этого не происходит. Собственно говоря, мы и не видим решения вопроса деоккупации Крыма военным путем, потому что это будет трагедия, в первую очередь, для нашего народа - они (Россия) просто начнут нас вырезать. Однако, НАТО должно продемонстрировать стране-агрессору свою решимость", - отметил Джемилев.

Джемилев также выразил обеспокоенность тем, что в ряде стран, таких как Италия и Франция, звучат заявления о необходимости смягчения или даже снятии санкций, если будут выполняться Минские соглашения.

"Но в Минских соглашениях нет слов о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Если санкции будут сняты или смягчены, перспектива освобождения Крыма отдаляется на много лет", - добавил он.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.