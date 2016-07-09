Порошенко возложил на Россию ответственность за то, что Минские соглашения не выполняются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

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«Новые вызовы, особенно российской агрессии (против Украины - УНИАН), являются вызовами для безопасности Североатлантического альянса», - заявил Порошенко.

«Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также возможности дальнейшего давления на Россию, чтобы Россия прекратила агрессивную политику в отношении Украины и других стран», - добавил президент.

«Я думаю, что все понимают, что именно Россия ответственна за то, что Минские соглашения не выполняются», - отметил Порошенко.