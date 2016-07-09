Порошенко возложил на Россию ответственность за то, что Минские соглашения не выполняются
Президент Украины Петр Порошенко возложил на Россию ответственность за то, что Минские соглашения не выполняются.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.
Читайте такжеСтолтенберг призвал Россию прекратить оказывать поддержку боевикам на Донбассе
«Новые вызовы, особенно российской агрессии (против Украины - УНИАН), являются вызовами для безопасности Североатлантического альянса», - заявил Порошенко.
«Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также возможности дальнейшего давления на Россию, чтобы Россия прекратила агрессивную политику в отношении Украины и других стран», - добавил президент.
«Я думаю, что все понимают, что именно Россия ответственна за то, что Минские соглашения не выполняются», - отметил Порошенко.