Рада сегодня рассмотрит согласие на арест Онищенко и законопроект о генетической идентификации военных (прямая трансляция)
Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть, в частности, согласие на задержание и арест депутата Александра Онищенко, увольнение судей и законопроект о генетической идентификации военных.
Согласно повестке дня работы парламента на сегодня, заседание начнется с рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко.
После этого планируется рассмотрение вопроса об увольнении судей.
Кроме того, Рада планирует повторно рассмотреть в первом чтении проект закона №2095а-д о внесении изменения в статью 14 закона "О занятости населения" относительно дополнительных гарантий в содействии трудоустройству участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции и обеспечении ее проведения, а также законопроект №2009а-д "Об оценке воздействия на окружающую среду".
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Также парламент должен рассмотреть проект закона №3259 о стратегической экологической оценке, №4496 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по устранению административных барьеров для экспорта услуг и №2001 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно генетической идентификации военнослужащих.
К включению в повестку дня предлагается президентский проект постановления №4825 об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 мая о снятии санкций, введенных из-за иранской ядерной программы, и проект закона №4795 о внесении изменений в некоторые законы относительно Сил специальных операций.