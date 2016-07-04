"Уговорили приехать, посмотреть матч": звезда "Дома-2" сообщила о нахождении Онищенко в Москве

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на фото в Instagram российской телеведущей Виктории Бони.

Справа от Онищенко Виктория Боня - российская телеведущая, модель и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2". Слева от украинского нардепа София Никитчук - победительница конкурса красоты "Мисс Россия-2015".

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Сама Боня "перепостила фотографию" Онищенко.

"Еле уговорили Сашу принять правильное решение и приехать в Россию, посмотреть матч Франция-Исландия", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко. Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу. Задержанным ранее 10 подозреваемым в причастности к данной схеме была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суммарный размер залога составляет более 1 млрд грн.