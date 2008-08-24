Владимир Литвин провел параллель между Грузией и Сербией

Лидер фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН заявляет, что одной из главных причин конфликта в Грузии являются процессы разрушения международного права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на пресс-конференции на своей родине - в городе Новоград-Волынском Житомирской области, куда он прибыл на празднование Международного праздника литературы и искусства "Лесині джерела", который проходит в рамках Дня Независимости Украины.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «политикам нужно внимательнее посмотреть на причины того, что состоялось в Грузии, главная из которых заключается в том, что было разрушено международное право, которое окончательно взорвали косовским прецедентом, когда по геополитическим и другим мотивациям признали независимость Косово».

Он отметил, что страны, которые инициировали упомянутые действия, несут ответственность за разжигание «замороженных» конфликтов. По словам В.ЛИТВИНА, эти страны демонстрируют двойные стандарты, когда у них спрашивают о нормах международного права.

"Теперь перед мировым сообществом стоит задача выработки новых подходов с учетом современных реалий для обеспечения стабильного развития человечества", - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2008 года парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии. Против настоящего акта выступили Сербия, Россия и Китай. Новую республику признали большинство стран Европы, в частности все страны “большой семерки”.

После этого непризнанные республики - Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье – заявили, что будут добиваться собственной независимости.