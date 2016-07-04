Долг населения по оплате услуг ЖКХ может возрасти до 22 миллиардов гривень - нардеп

Об этом во время выступления на согласительном совете председателей парламентских фракций заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

«Согласно официальной статистике, на начало мая 2016 года задолженность населения за коммунальные услуги уже составила 13 миллиардов гривень. По расчетам специалистов, на конец года этот долг составит уже 22,5 миллиардов! Это страшные цифры, особенно, если принять во внимание, что государство минимум 50 миллиардов гривен потратит еще и на субсидии. А их вынуждено будет оформить почти 70% населения. Потому что по таким тарифам оплачивать счета невозможно!» - заявил народный депутат.

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Вместе с тем, добавил он, в госбюджете на этот год средств на выплату субсидий не хватает. Так, по расчетам аналитиков партии «Видродження», этот дефицит может достигнуть 15 миллиардов гривень, а по самым пессимистичным прогнозам - 25-27 миллиардов.

Кроме того, по словам Виктора Бондаря, нынешняя политика коммунальных субсидий в Украине является непрозрачной и есть признаки коррупционной составляющей в этом процессе.

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«Согласно официальной государственной статистике, по состоянию на конец апреля 2016 года у граждан не было задолженности по оплате за природный газ. Как так случилось? Государство полностью компенсировало газораспределительным и газоснабжающим компаниям их расходы за услуги, предоставленные населению в рамках субсидий. Но если анализировать эти данные более детально, то мы увидим, что государство не просто полностью рассчиталось с газораспределительными и газоснабжающими компаниями, но и заплатило им 11 миллиардов гривень больше, чем стоимость фактически потребленных услуг. То есть государство перечислила 11 миллиардов гривень за газ, который фактически не был потреблен населением! Но он был начислен и оплачен в рамках субсидий!», - заявил Виктор Бондарь.

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И в то же время, добавил нардеп, государство не рассчитывается с другими поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

«Пока облгазам по всей стране созданы приоритетные и льготные условия, на начало июня 2016 года задолженность бюджетов перед организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги составляет 25,2 миллиардов гривень – это ТЭЦ, другие предприятия теплокоммунэнерго, которые через наличие задолженности, терпят многомиллиардные убытки», - пояснил он.

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Виктор Бондарь в очередной раз призвал упорядочить ситуацию на рынке услуг ЖКХ. Он напомнил, что депутатская группа «Партия «Видродження» еще в марте зарегистрировала постановление о введении моратория на повышение тарифов и будет настаивать на его рассмотрении в парламенте.

«Но это постановление с марта лежит в парламенте и никто не хочет его рассматривать, вместо этого принимают решение о дальнейшее повышение стоимости электроэнергии – уже второй раз за этот год!»», - резюмировал Виктор Бондарь.