Российский генштаб: ЧФ полностью контролирует Черное море

Черноморский флот полностью контролирует акваторию Черного моря, не ожидая угрозы безопасности извне, заявил в пятницу на пресс-конференции в РИА Новости заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын.

"Черное море находится под контролем Черноморского флота не прогнозируя угрозы", - сказал Ноговицын.

Он сообщил, что накануне в Черное море вошли корабли ВМС Германии и Испании курсом на Грузию.

"У России вызывает удивление, что обозначенные функции доставки гуманитарных грузов выполняют фрегаты и другие военные корабли", - сказал представитель Генштаба.