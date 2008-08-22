В БЮТ уверены, что СП готовит несколько путей развала коалиции

Секретариат Президента прорабатывает разные сценарии для ликвидации демократической коалиции и устранения Юлии Тимошенко с должности Премьер-министра, заявил бютовец Андрей Портнов в комментарии УНИАН. По мнению нардепа, речь идет не только о позорных, абсурдных, высосанных из пальца обвинениях в адрес главы правительства, которые прозвучали в последние дни, но и о попытках найти юридические пути для того, чтобы избавиться от коалиции”.

Портнов уточнил, что речь идет об общей позиции в вопросе конституционности коалиции, которую, по его мнению заняли Секретариат Президента и Партия регионов на слушаниях в Конституционном суде. „Заместитель главы Секретариата Президента Украины и одновременно – представитель Президента в Конституционном Суде Украины Марина Ставнийчук фактически поддержала позицию Партии регионов, которая пытается доказать, будто коалиции демократических сил в Верховной Раде не существует”, - считает Портнов, который по данному делу, согласно поручения спикера парламента Арсения Яценюка, представляет в КС Верховную Раду. „Така позиция Ставнийчук четко проявилась в ее выступлении, произнесенном на заседании КС 21 августа от имени Президента Украины”, - утверждает нардеп.

В то же время попытки избавиться от коалиции обречены на провал, поскольку общие юридические позиции, заявленные в КС Партией регионов и Секретариатом Президента, являются крайне слабыми и не выдерживают критики, что стало очевидным по результатам открытого слушания, выступлений сторон и вопросов судей Конституционного суда, - заверил бютовец.

Портнов считает, что точка в этом деле может быть поставлена уже к началу новой сессии Верховной Рады, которая, как известно, открывается 2 сентября.

Напомним, что ранее представитель Президента в Конституционном Суде Украины Марина Ставнийчук заявила, что отвергает любые обвинения в адрес Секретариата Президента в заангажированности при рассмотрении в Конституционном Суде дела относительно принципов существования коалиции.

Она отметила, что как Представитель Президента, давая объяснение в Конституционном Суде, она четко понимала, что Конституционный Суд является “судом не факта, а является судом права”. По ее словам, учитывая это, все объяснения в Суде должны даваться сугубо формально, сухо, со ссылкой исключительно на конституционные нормы и правовую регуляцию в этой сфере, правовые позиции Конституционного Суда и тому подобное.

Ставнийчук объяснила, что проблемы рассмотрения представления относительно дееспособности коалиции в ВР заключаются в несовершенной формулировке положений Конституции в части формирования коалиции. Она напомнила, что эти нормы были внесены в Основной Закон в 2004 году. “Очевидно, что наспех проведенная (конституционная – УНИАН) реформа в 2004 году в известной степени создала проблемы для конституционной регуляции, но при этом все нормы Конституции являются действующими и они имеют силу”, - подчеркнула представитель Президента в КС. По ее мнению, именно из-за этого и возникают проблемы с применением норм Основного Закона, что нуждается в толковании КС.