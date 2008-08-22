У Ющенко объяснили, что проблема коалиции - в формулировке

В Секретариате Президента Украины отвергают обвинения в его адрес в заангажированности при рассмотрении в Конституционном Суде дела относительно принципов существования коалиции.

Об этом в интервью УНИАН заявила заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК. (УНИАН: в частности, в сегодняшнем номере газеты “Коммерсант” была напечатана статья “Конституционный Суд завел порядок чисел”, где автор высказывает мнение, что М.СТАВНИЙЧУК, выступая 21 августа на заседании КС, “заняла позицию, аналогичную той, которой придерживается Партия регионов”. Как известно, представители Партии регионов заявляют, что коалиции демсил в парламенте на сегодня не существует).

Как подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО является сторонником существования демократической коалиции, но он не может занимать чью-то сторону при рассмотрении вопроса существования коалиции в Конституционном Суде.

“В позиции Президента, в позиции представителя Президента в Конституционном Суде не нужно искать политической составляющей, не нужно искать подтекста относительно поддержки или неподдержки тех или иных политических сил, поскольку ее не могло быть ни по форме, ни по существу заседания в КС”, - отметила она, подчеркнув, что в Суде решаются сугубо формальные, правовые вопросы.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что Президент Украины заинтересован в наличии работающего, полномочного парламента. “Мне кажется, что в этом должен быть заинтересован не только Президент Украины, но и сами народные депутаты Украины”, - отметила она. Заместитель главы Секретариата Президента напомнила, что именно Президент Украины приложил огромные усилия для того, чтобы в Верховной Раде была сформирована демократическая коалиция.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что как Представитель Президента, давая объяснения в Конституционном Суде, она четко понимала, что Конституционный Суд является “судом не факта, а является судом права”. По ее словам, учитывая это, все объяснения в Суде должны даваться сугубо формально, сухо, со ссылкой исключительно на конституционные нормы и правовое регулирование в этой сфере, правовые позиции Конституционного Суда и тому подобное.

“В этом сложном вопросе, который сегодня рассматривает Конституционный Суд Украины, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание”, - отметила М.СТАВНИЙЧУК. В частности, в первую очередь речь идет о несовершенстве положений Конституции в части формирования коалиции. Она напомнила, что эти нормы были внесены в Основной Закон в 2004 году. “Очевидно, что наспех проведенная (конституционная – УНИАН) реформа в 2004 году в известной степени создала проблемы для конституционного регулирования, но при этом все нормы Конституции являются действующими и они действуют”, - подчеркнула представитель Президента в КС. По ее мнению, именно из-за этого и возникают проблемы с применением, требующих толкования КС, норм Основного Закона.

По ее словам, часть шестая статья 83 Конституции, которая определяет порядок формирования коалиции, неоднозначно и сложно выписана, и в силу этого не дает одинакового понимания для всех субъектов парламентского процесса. (ч.6 ст.83 Конституции: в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, - УНИАН).

Также, по ее словам, вопросы, которые 21 августа в открытом заседании рассматривал Конституционный Суд, относятся к сферам внутренней структуры парламента, статуса народного депутата, функционирования Верховной Рады в целом. “Следовательно, это прежде всего вопрос Верховной Рады Украины, и поэтому основная дискуссия вчера должна была происходить между народными депутатами Украины”, - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщалось, 21 августа Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела относительно принципов существования коалиции.

В частности, 105 народных депутатов Украины обратились в КС с представлением относительно официального толкования положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины.

Народные депутаты обратились с просьбой дать толкование термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции. Кроме того, они просили дать официальное толкование термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции.