Яценюк - лидерам США и ЕС: Вы не имеете права отменять санкции против России

"Мы боремся не только за наши границы, нашу независимость и нашу территорию. Мы боремся за европейские границы и границы стран-членов НАТО. За мир и стабильность во всей Европе", - цитирует Яценюка пресс-служба "Народного фронта"

Он подчеркнул, что со стороны России не выполняются условия перемирия на востоке Украины: "Российские военные и российские бандиты продолжают убивать украинских солдат и местных жителей. Обстрелы происходят каждый день. Они не позволяют ОБСЕ осматривать и контролировать ряд участков".

"Россия ничего не сделала для имплементации Минских договоренностей. Это пустые слова", - подчеркнул Яценюк.

"Путин хочет бороться с США и ЕС. Он хочет разделить Европейский Союз и единство между США и ЕС. Ему не нужен Донецк, Луганск и Крым – ему нужна вся Украина", - подчеркнул лидер "Народного фронта"

"Но мы остановили российские войска. Мы защитили нашу Родину, построили нашу армию. И мы – единственная страна в Европе, которая борется с хорошо оснащенной, вооруженной до зубов российской армией. И нам нужна поддержка", - подчеркнул он.

"Свободный мир должен быть действительно свободным. И мы хотим быть свободными. А мы можем сделать это только тогда, когда действуем сообща и руководствуемся ценностями, а не ценами", - сказал Яценюк.

Он также обратился к лидерам США и ЕС: "Вы не имеете права отменять санкции против России, пока Россия полностью не выполнит Минские договоренности и пока Украина не вернет контроль над Донецком, Луганском и Крымом".