Порошенко: выборы на Донбассе должны состояться не под дулами боевиков, а в соответствии с украинским законом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил сегодня во время торжественного заседания в Верховной Раде по случаю Дня Конституции Украины.

Читайте такжеПорошенко назвал условие, при котором будет голосование за изменения в Конституцию по децентрализации«Местные выборы (на Донбассе - УНИАН) - не под дулами боевиков, а согласно нашему украинскому законодательству и в строгом соответствии со стандартами ОБСЕ должны определить тех, кто в интересах общин будет распоряжаться новыми возможностями, которые дает децентрализация, которая, кстати, касается всех, а не только отдельных районов Донбасса», - отметил Порошенко.