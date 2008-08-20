Дело о «заговоре Тимошенко» курирует Балога

Дело о якобы сговоре премьер-министра Юлии Тимошенко с руководством России по поводу поддержки ее кандидатуры на следующих президентских выборах курирует лично глава секретариата президента Виктор Балога.

Об этом журналистам перед началом заседания Кабинета министров в среду заявил заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак.

На вопрос, получила ли Генпрокуратура материалы для расследования дела о "сговоре Тимошенко", которые должен был направить секретариат президента, Шлапак сказал, что не знает этого, так как не занимается этим вопросом.

"Обращайтесь к тем, кто этим занимается", - посоветовал заместитель главы секретариата.

"Этим занимается глава секретариата (Виктор Балога) и господин Кислинский", - уточнил он.

Как известно, в понедельник один из заместителей главы секретариата президента Андрей Кислинский заявил, что в действиях Тимошенко есть признаки государственной измены и политической коррупции.

В частности, по информации секретариата, "политическое руководство России с особым вниманием рассматривает решение о поддержке Тимошенко на выборах президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьера и ее политической силы в конфликте с Грузией".

Координация проекта "Выборы-2010", по словам Кислинского, положена на созданный в Москве центр во главе с Виктором Медведчуком.

В центр также входят Сергей Клюев, Григорий Суркис и Александр Задорожний.

Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий Табачник, добавил заместитель главы секретариата.

Украинская правда