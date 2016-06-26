Парубий не видит перспективы внесения в ВР и принятия закона о выборах на Донбассе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в настоящее время не видит перспективы внесения в парламент и принятия закона о выборах на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга перед началом Форума местного развития в Трускавце, отвечая на вопрос о возможности рассмотрения парламентом закона о выборах на Донбассе.

Спикер отметил, что «на сегодняшний день в Верховной Раде Украины нет закона о выборах».

«Он не зарегистрирован ни одним из субъектов законодательной инициативы», - добавил он.

Теоретически, отметил Парубий, такой вопрос может появиться в повестке дня сессии.

«Особенно, если он будет внесен президентом, который имеет право вносить законопроекты для безотлагательного изучения. Разумеется, он может появиться в Верховной Раде, и в повестке дня сессии», - сказал он.

В то же время председатель ВР отметил: «На сегодняшний день я не вижу перспектив для того, чтобы этот законопроект появился в Раде, и так же я не вижу перспектив для его положительного рассмотрения в Верховной Раде Украины. В период, когда идет обострение ситуации на востоке, когда фактически каждый день все активнее российские оккупанты атакуют украинские позиции, я думаю, что этот вопрос не будет воспринят большинством депутатов Верховной Рады Украины».