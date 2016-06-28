Хорошо ли вы знаете Конституцию Украины - опрос

12:00, 28 июня 2016
Политика
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28 июня в Украине отмечают день Конституции.

фото УНІАН

В 20-ю годовщину действующей Конституции Украины мы решили предложить вам пройти тест - "Хорошо ли вы знаете Конституцию Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал ряд условий, при которых возможна организация выборов на Донбассе, и внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.

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