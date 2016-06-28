Хорошо ли вы знаете Конституцию Украины - опрос
12:00, 28 июня 2016Политика
1687 0
28 июня в Украине отмечают день Конституции.
28 июня в Украине отмечают день Конституции / фото УНИАН
В 20-ю годовщину действующей Конституции Украины мы решили предложить вам пройти тест - "Хорошо ли вы знаете Конституцию Украины".
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал ряд условий, при которых возможна организация выборов на Донбассе, и внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter